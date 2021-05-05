اللجنة الامنية النيابية توجه طلبا عاجلا الى الكاظمي

2021/05/05 | 07:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 ساعة

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طالبت اللجنة الأمنية النيابية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالكشف عن الجهات التي تطلق الصواريخ باتجاه السفارات والقواعد العسكرية بين الحين والآخر.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (4 ايار 2021)، إن "الغاية من تكرار الهجمات على القواعد التي تتواجد فيها قوات أميركية هو الإبقاء عليها وليس إخراجها ونحن بدورنا طالبنا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اتخاذ الإجراءات بحق أي جهة تقوم بتنفيذ مثل تلك العمليات".

وأضاف، أن تلك "القواعد التي يتم استهدافها عراقية وبعضها ممسوكة من قبل قوات عراقية وفيها طائرات عراقية ومن غير المعقول ان يتم استهدافها بهذا الشكل دون الكشف عن الجهات التي تطلق الصواريخ".

واوضح، انه "يتوجب على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة بحق تلك الجهات والا سيذهب البلد إلى فوضى بسبب تلك العمليات ومن الممكن أن تعطي فرصة لقوات التحالف للبقاء فترة أطول كما انه من المحتمل أن يكون هناك تدخل عسكري اذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة على حماية تلك القواعد".

وعلى صعيد متصل نفى القيادي في حشد غرب الانبار قطر العبيدي وجود اي استهداف على قاعدة عين الأسد اليوم.

وقال القطري إن "القوات الأمنية بكافة صنوفها تمسك زمام الامور ولا تسمح لأي أحد العبث بأمن محافظة الانبار"، مبينا أن "قاعدة عين الأسد هي الأكبر في الشرق الأوسط وتضم قوات عراقية من الجيش والامرية وقوات جهاز مكافحة الارهاب ودائرة المخابرات، وهي حصينة ولا يسمح لأي كان بضرب المؤسسات العسكرية".

هذا وكانت خلية الاعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط صاروخين في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار دون تسجيل خسائر مادية او بشرية.

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