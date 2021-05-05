القوات الامنية تقوم رسميا بنقل عوائل داعش الى العراق من سوريا

2021/05/05 | 07:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 ساعة

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام السلطات الامنية بنقل عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال المصدر لـNRT عربية (4 ايار 2021)، ان القوات الامنية قامت بنقل اكثر من 30 الف عائلة من تنظيم داعش الى قضاء سنجار مرورا بالموصل ثم الى مخيم الجدعة جنوب المدينة.

واضاف المصدر ان "العوائل هي من مختلف المحافظات العراقية وغالبيتها من الانبار التي بلغت اعدادهم اكثر من18 الف عائلة."

واشار المصدر ان "عملية نقل عوائل داعش تجري تحت اشراف الحكومة العراقية التي هيئت لهم حافلات خاصة وقوة امنية ترافقهم."

واكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني ان نقل عوائل داعش الى مخيمات جنوب الموصل يشكل تهديدا حقيقا على امن واستقرار نينوى والتي تعد أامن محافظة عراقية منذ استعادتها من تنظيم داعش.

وقال الدوبرداني اننا "نحمل السلطات الحكومية مسؤولية اي خروقات امنية قد تحدث على خلفية نقل هذه العائلات الى نينوى."

وداع الدوبرداني "نواب نينوى وسياسيها الى التكاتف لمنع ابقاء هذه العائلات في محافظة نينوى لانها تشكل تهديدا حقيقيا على امن المحافظة والعراق بشكل عام."

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