2021/05/05 | 07:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول 100 أُسرة لعناصر داعش العراق .. وموصليون يحذرون "قنبلة موقوتة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 07:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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