2021/05/05 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريستالينا_غورغييفا النساء الخاسر الأكبر من الإغلاق الاقتصادي كريستالينا غورغييفا، وستيفانيا فابريزيو، ودييغو غوميس، ومارينا تافاريس*لم يعد العالم كسابق عهده منذ عام مضى.



فبينما اختلف تأثير الجائحة على العاملين في أنحاء العالم، أفضى هذا الواقع الجديد إلى حالة من الاضطراب بين كثير من الأمهات.



فمع إغلاق أبواب المدارس ومراكز رعاية الأطفال، اضطر عدد كبير من الأمهات إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن.وتؤكد تقد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء الخاسر الأكبر من الإغلاق الاقتصادي - كريستالينا غورغييفا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النساء الخاسر الأكبر من الإغلاق الاقتصادي - كريستالينا غورغييفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).