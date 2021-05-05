كرة القدم الأوروبية.. أرباح ضخمة وسوء إدارة وديون تتراكم - ممدوح رمضان

2021/05/05 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممدوح_رمضان نتفق جميعًا على أهمية المنافسة في كرة القدم، ونعلم مدى شغف الجمهور بلحظات المفاجأة.



لقد مللنا تذكيركم بنجاح ليستر سيتي وغيره من الفرق، ولكن ما يحدث في كرة القدم الآن يجعلنا نشك بأن نرى ما يشبه ليستر سيتي مرة أخرى.



يقول أحد ممثلي كبار أندية إنجلترا: “القليل من المفاجأة وعدم التوقع أمر جيد، لكن وجود دوري ديمقراطي أمر سيئ بالنسبة للأعمال التجارية”.يرى كبار أوروبا، كما ذكرنا في المقال السا ......





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