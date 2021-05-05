جورج إبراهيم عبد الله وحسن دياب ومرض القضاء في وطن دريفوس - جلبير الأشقر

2021/05/05 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر أشهر قضية في التاريخ القضائي الفرنسي، وربّما أشهر قضية قضائية في التاريخ الفرنسي بوجه عام، قضية ألفريد دريفوس، النقيب في الجيش الفرنسي، الذي أدين زوراً في عام 1894 بالتجسّس لصالح ألمانيا، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، فتم إرساله إلى معتقل على جزيرة تابعة لمستعمرة غويانا الفرنسية.



وقد شكّلت تلك القضية أبرز رمز إلى عودة كراهية اليهود إلى الصعود في أوروبا الغربية بعد اضمحلالها طوال قرن من الزمن، بل و ......





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