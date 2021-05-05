دعوات لفرض حظر بحري وسط المتوسط

2021/05/05 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

دعا السيناتور الإيطالي جوفاني باتيستا فات سولاري إلى فرض حظر بحري في منطقة وسط المتوسط "ضد الفساد وموت المهاجرين".

وقال فات سكولاري، مدير البرنامج الوطني لحزب "أخوة إيطاليا"، في تصريحات صحافية: "هناك أكثر من 10 آلاف وصول غير شرعي لمهاجرين عن طريق البحر تم تسجيله في الأشهر الأربعة الماضية".

وأضاف أن "هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف ما وصل من المهاجرين خلال عام 2020 عندما كان يحكم الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، بينما تمكنت حكومة دراغي من عمل ما هو أسوأ من حكومة كونتي المؤيدة للمهاجرين".

وتابع: "لا مبرر لهذا الأمر، نظرا لكون معظم المهاجرين غير النظاميين يأتون من دول لا توجد فيها حرب أو حالة طوارئ، مثل تونس وساحل العاج وبنغلاديش".

وأكد أن "هذه البيانات غير المقبولة، وهي تؤكد أن الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجرة الجماعية غير النظامية هي تلك التي أشار إليها حزبنا دائما ورئيسته جورجا ميلوني: الحصار البحري الذي يتم تنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا".

واعتبر أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الشرعية ووقف الموت في عرض البحر".

المصدر: "adnki"

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