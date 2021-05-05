2021/05/05 | 08:30 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 5 مايو 2021 | 08:17 صباحاً

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النقل: لا تحديد لرحلات إضافية الى الهند..



وتتوقع موعد استئنافها

أعلنت وزارة النقل عدم تحديد موعد أي رحلة جديدة لاجلاء بقية العراقيين من الهند، وسط توقعات بان تتم بعد التأكد من خلو العائدين ضمن الدفعة الاولـى مـن السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا.



ووصلت مساء الاثنين أول رحلة جوية مــن الـهـنـد الــى مـطـار بــغــداد تـقـل على متنها 399 عـراقـيـا كـانـوا عـالـقـين بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا.



وقال مسؤول الـعـلاقـات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل في تصريح صحفي ان "الرحلة الثانية لاجـلاء العراقيين من الهند لـم يـحـدد موعدها او يعلن عنها حـتـى الان، وبــانــتــظــار اشــعــار وزارة النقل بعد الاتفاق مع وزارات الخارجيةٔ والصحة والبيئة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".



وتشير التوقعات الـى ان الرحلة الثانية لاجـلاء العراقيين مـن الهند لـن تتحقق الا بعد التأكد من خلو الدفعة الاولى من العائدين من الفيروس.



واضاف جليل انه "تم نقل الدفعة الاولى الـبـالـغ عـددهـم 399 شخصا بحافلات خاصة الى فنادق في بغداد، بعد اجراء الفحص المختبري PCR على الاراضي الــهــنــديــة وتــأكــد خــلــوهــم مــن اصــابــة كـورونـا، واخـذ مسحات جـديـدة PCR اخـرى لكل وافد بالمختبرات المركزية في بـغـداد وكـانـت النتيجة سالبة، حيث تم نقلهم بواسطة حافلات تابعة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود".



واشـــار جـلـيـل الــى "نـقـل مـجـمـوعـة من العائدين الى محافظاتهم ليتم حجرهم بالفنادق المخصصة لهم في كل محافظة لمدة 14 يوما، وسيتم اخذ مسحة اخرى بـعـد مــرور 7 أيــام مـن المـسـحـة السالبة الاولى وبعدها يتم تنفيذ الحجر المنزلي لمدة اسبوع ثالث، مع متابعتهم من قبل الفرق الصحية للاطمئنان على حالتهم".



وذكر انه "في حال اثبات ايجابية الفحص المختبري سيتم نقلهم الى مراكز صحية خاصة لعدم انتشار الـعـدوى للاخرين ومعالجتهم بـالـبـروتـوكـولات العلاجية الخاصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لهم".



مــن جـهـتـه، اكــد مـديـر الـشـركـة الـعـامـة لنقل المسافرين والوفود كريم كــاظــم حـسـين "اســتــمــرار جهود الشركة الخاصة بخدمة المواطنين العالقين فـي بعض الـبـلـدان ونقلهم من مطار بغداد الدولي الى المواقع المخصصة للحجر الصحي في بغداد".



وذكر ان "الشركة خصصت وبالتعاون المباشر مع وزارة الصحة 12 باصا لنقل العائدين من الهند من المطار الى اماكن الـحـجـر".



ونــوه بــان "مــلاكــات الـشـركـة استنفرت جهودها في مطار بغداد على مــدار الـسـاعـة للقيام بعمليات التعفير والتعقيم للحافلات والسيارات المتواجدة حـفـاظـا عـلـى صـحـة وسـلامـة الـوافـديـن مـع ضــرورة التثقيف والـتـوعـيـة لطرق الوقاية".

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