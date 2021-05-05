تسجيل عشرات الإصابات بين صفوف العراقيين العائدين من الهند

2021/05/05 | 08:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم أخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احدى فنادق بغداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيلها عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين العراقيين العائدين ضمن رحلة الإجلاء التي أنجزتها الحكومة العراقية أمس.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد وصولهم إلى بغداد كان هناك فرق صحية تابعة لوزارة الصحة من أجل تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارة النقل وتم أخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في إحدى فنادق بغداد".

وأضافت أن "نتائج الفحص اظهرت 82 إصابة موجبة من أصل 399 وتبينت الإصابة بكورونا وفق السلالة القديمة وليست السلالة الهندية، ولم تظهر أي سلالة غريبة بالمسحات"، موضحة أنه "قريبًا ستوفر وزارة الصحة مختبرًا خاصًا بفحص السلالات، ومع ذلك تم أخذ جميع الإجراءات الوقائية من أجل ضمان عدم دخول أي سلالة إلى العراق".

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