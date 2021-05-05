امرأة تلد 9 أطفال دفعة واحدة

2021/05/05 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت حكومة مالي إن مواطنة أنجبت 9 توائم خارج البلاد، وأن جميع الأطفال "بصحة جيدة"، رغم أن سلطات البلد المستضيف لم تؤكد بعد ما يمكن أن يكون حالة نادرة للغاية.

نقلت حكومة مالي حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، وهي امرأة من شمال الدولة الأفريقية الفقيرة، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في الثلاثين آذار، وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة "فرانس برس".

إن حالات النساء اللائي يحملن بنجاح 7 توائم سبعينات حتى نهاية الحمل، نادرة، فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية رشيد كذري إنه لا علم له بحدوث ولادة متعددة في أحد مستشفيات البلاد.



لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وقالت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي لوكالة "فرانس برس" إن "الأم والرضع بخير حتى الآن"، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر، مضيفة أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

في وقت سابق، وقالت وزارة الصحة المالية في بيان إن فحوصات الموجات فوق الصوتية التي أجريت في كل من مالي والمغرب أشارت إلى أن سيسيه كانت تحمل 7 أطفال.

المصدر: فرانس برس

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