رياض محرز يحقق رقما لم يصل إليه أي جزائري من قبل

2021/05/05 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة استطاع الجزائري رياض محرز، أن يمنح فريقه مانشستر يونايتد تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (2-0)، على ملعب الاتحاد، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.واستطاع محرز أن يسجل في مباراتي نصف النهائي أمام باريس بواقع هدف في الذهاب وهدفين الإياب، ليصبح بذلك ثاني لاعب يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017-2018).كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.وفي مباريات محرز الخمس الأخيرة استطاع أن يسجل أربعة أهداف ويصنع هدفين.

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