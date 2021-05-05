السعودية توافق على منح رخصة لمصرف عراقي لفتح فرع له في المملكة

2021/05/05 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على منح رخصة للمصرف الأهلي العراقي لفتح فرع له في المملكة.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "مجلس الوزراء وافق أيضا في جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

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