انفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش غربي داقوق

2021/05/05 | 09:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم اربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش غربي قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia: بأن عبوة ناسفة أنفجرت بدورية للجيش غربي قضاء داقوق، مما أدى الى استشهاد 2 من منتسبي الجيش واصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف: ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

PUKmedia/ عمر اواره

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