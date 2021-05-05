2021/05/05 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة وجدت دراسة جديدة أن النميمة عن الآخرين يمكن أن تجعلك تشعر بأنك أكثر ارتباطا بمن حولك وقد تساعدك على تكوين علاقات أفضل.ودرس علماء الأعصاب من كلية دارتموث، حالات مجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف عن “فائدة” تحققها النميمة! المركز الخبري الوطني.

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