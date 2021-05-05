ما هي اسباب عجز الاحزاب اليسارية والتقدمية عن تحقيق مهامها؟ - محمد نضال دروزه

2021/05/05 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_نضال_دروزه ان انتشار ثقافة االجهل بالمعرفة العلمية.وانتشار ثقافة الجهل المقدس ووهم المعرفه بين الجماهير.وانتشار ثقافة العيب والحرام والاتكالية والخوف والتعصب والاستبداد.وثقافةوأد المرأة اجتماعيا.ونبذ الاخر وعدم الاعتراف بحريته في التعبير.



في المجتمعات العربية التي يغلب عليها ثقافة الاستهلاك وندرة ثقافة الانتاج الاقتصادي بصورة عامه.وفي المجتمع الفلسطيني بصورة خاصه.هذه هي العوامل الواقعية الحقيقية.المنتجة لكاف ......





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