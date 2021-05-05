العمليات المشتركة تتبع إسلوباً جديداً لملاحقة داعش

2021/05/05 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، اتباع أسلوب وتكتيك جديدين في الخطط الأمنية لملاحقة عصابات داعش الارهابية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "قيادة العمليات المشتركة بدأت بمراجعة الكثير من الخطط الاستخبارية والأمنية وتحليل وتدقيق الخروقات الأمنية التي حدثت، وفي ضوء تلك المعطيات بدأت باتخاذ تكتيك وأسلوب جديدين بمتابعة وملاحقة المجاميع الارهابية".وأضاف الخفاجي، أن "التغيير في الخطط وتفعيل جهود أخرى استخبارية بأجهزة أمنية متطورة وأمكانيات وقدرات عالية جداً، سيساعد قيادة العمليات المشتركة التي تخطط للقوات الأمنية بعمليات استباقية، ويمكنها من تباغت العدو بأسلوب وتكتيك جديدين ينسجمان مع حجم التحديات التي تحدث".وجَّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي بتنشيط الجهد الاستخباري والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية.

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