2021/05/05 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشفت وسائل إعلام مصرية محلية حقيقة الصور المتداولة والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها عريس مرتديا بدلة سوداء تقف إلى جواره 4 فتيات “عرايس” والتي أثارت جدلا كبيرا.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



شاب يكشف حقيقة زواجه من 4 فتيات في ليلة واحدة المركز الخبري الوطني.

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