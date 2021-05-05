مصرف حكومي يطلق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسكنية

2021/05/05 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

اطلق مصرف الرافدين مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلد وبسقوف مالية مفتوحة لتعزيز القطاع الاستثماري.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وإنجاز المعاملة في اسرع وقت بعيدا عن الروتين لغرض استقطاب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لها لغرض إنجازمشاريعهم.

مؤكدا انشاء غرفة موحدة في الادارة العامة للمصرف من الاقسام المعنية المناط بها مهمة تمشية التسهيلات الاستثمارية لإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة.ملفتا الى ان المصرف يدعم العديد من المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الاسكان في اغلب محافظات البلد اسهاماً منه في تنشيط القطاع والتخفيف من أزمة السكن.

يتبع .



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