استشهاد منتسب وإصابة آخر في هجوم على حقل نفطي بكركوك

2021/05/05 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكأفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل عنصر حماية وإصابة آخر في هجوم على احدى الحقول النفطية في كركوك.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين هاجموا حقل باي حسن النفطي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، ليسفر هجومهم عن مقتل احد عناصر الحماية وإصابة آخر".وأضاف أن "القوات الأمنية سيطرة على وضع، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".

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