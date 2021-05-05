اصابة 3 من افراد القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض

2021/05/05 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة ٣ منتسبين من القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض بحق عدد من المطلوبين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " قوات امنية مشتركة من وزارة الداخلية والامن الوطني نفت عملية قبض ضد عدد من المطلوبين في حي النسيج بمحافظة الديوانية"، مؤكدا اصابة 3 منتسبين بعد اشتباك وتبادل لاطلاق النار".

واضاف المصدر ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".

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