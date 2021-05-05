حديث عن الخسارة - حسن مدن

2021/05/05 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليست المرة الأولى، وليست الأخيرة بالطبع، التي تطلق فيها الدعوات لإعادة النظر في كل شيء، في الرؤى، والوسائل، والتدابير التي يدير بها البشر أمور حياتهم، وغاياتهم من المستقبل الذي هو ملك لأجيال قادمة لم تولد بعد، علينا أن نسلّم لها الكوكب وهو في وضع أفضل من ذاك الذي ورثناه عليه، لا العكس.هذه الدعوات لإعادة النظر في كل شيء أتت من مختلف بقاع الأرض، على ألسنة مفكرين، وعلماء، وقادة للمجتمع المدني، وح ......





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