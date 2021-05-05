برلمان كوردستان يناقش عدداً من مشاريع القوانين

2021/05/05 | 10:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، جلسته الاعيتادية رقم 12 للفصل الربيعي من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمقترحات القوانين التالية:

1- مقترح قانون حماية الوثائق والمخطوطات

2- مقترح قانون حماية وثائق اقليم كوردستان-العراق

3- مقترح قانون حماية الوثائق والارشيف القومي لاقليم كوردستان

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد ايضا طرح فكرة البرلمانية ليزا فلك الدين صابر حول الطاقة الشمسية كمصدر لانتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان.



بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، والقراءة الأولى لمشروع قانون (المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان - العراق).

PUKmedia ترجمة

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