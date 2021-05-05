بالجداول.. الدوائر الانتخابية في بغداد والمحافظات

2021/05/05 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاربعاء، الدوائر الانتخابية في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، وعموم محافظات العراق.ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من تشرين الأول المقبل.[…]

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الدوائر الانتخابية في بغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

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