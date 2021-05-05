العمليات المشتركة: تكتيك جديد في الخطط الأمنية لملاحقة عصابات د1عــش الإرهابية في العراق

2021/05/05 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اتباع أسلوب وتكتيك جديدين في الخطط الأمنية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحفية، إن قيادة العمليات المشتركة بدأت بمراجعة الكثير من الخطط الاستخبارية والأمنية وتحليل وتدقيق الخروقات الأمنية التي حدثت، وأضاف أنه وفي ضوء تلك المعطيات بدأت القيادة باتخاذ تكتيك وأسلوب جديدين لمتابعة وملاحقة المجاميع الإرهابية، وقال الخفاجي إن التغيير في الخطط وتفعيل جهود أخرى استخبارية بأجهزة أمنية متطورة وامكانيات وقدرات عالية جداً، سيساعد قيادة العمليات المشتركة التي تخطط للقوات الأمنية بعمليات استباقية، ويمكنها من مباغتة العدو بأسلوب وتكتيك جديدين ينسجمان مع حجم التحديات التي تحدث.

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