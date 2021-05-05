الديوانيَّة تحتضن بطولة رمضانيَّة بكرة السلَّة 3×3

2021/05/05 | 10:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتحتضن قاعة الموهبة الرياضية في محافظة الديوانية، بطولة رمضانية بكرة السلة 3×3 بإشراف الاتحاد المركزي للعبة وبالتعاون مع مجموعة من الرياضيين في المدينة، للفترة من السابع حتى الثامن من الشهر الحالي.وقال عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة الدكتور محمد سلمان في تصريح لصحيفة “الصباح الرياضي” تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء إن" البطولة ستحمل اسم المرحوم زيد عصامي أحد رواد اللعبة، وضمت 12 فريقاً متألفة من 48 لاعباً يمثلون مؤسسات حكومية وأندية، وسيقود البطولة طاقم تحكيم دولي بالتنسيق مع لجنة الحكام" .وأضاف أن" حصول منتخبنا على مركز آسيوي جيد دفع الاتحاد إلى التفكير جدياً بتطوير مشروع لعبة 3×3 ضمن منهاج السنة الحالية، موضحاً أنه" تمَّ تشكيل لجنة فنية بطلب من الاتحاد المركزي للعبة ومنحها الصلاحيات مقابل الإصلاح وتقديم نتائج جيدة، وذلك بسبب تراجع ترتيب منتخبنا لعدم الاشتراك في البطولات الدولية" .وفي ما يخص نظام لعب البطولة، أوضح سلمان أنَّ" الفرق وزعت بين أربع مجموعات، إذ سيتم لعب 12 مباراة على مرحلتين بنظام الدوري، وسيتأهل فريقان عن كل مجموعة، ومرحلة نصف النهائي ستكون عبارة عن أربع مباريات، وسيلتقي المتصدر من المجموعة A مع الثاني من C والفائز منهما يتأهل إلى الدور شبه النهائي ، بينما يواجه متصدر المجموعة C الثاني من A ، وسيلتقي متصدر المجموعة B مع الثاني منD ، وبذلك ستتواجد اربعة فرق في الدور شبه النهائي تلعب مباراتين، ثم يلتقي الفائزان في ختام المنافسة لتحديد هوية البطل ".

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