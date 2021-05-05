مقرب منه يوضح حقيقة ترشيح جعفر علاوي لوزارة الصحة مجدداً

2021/05/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مقرّب من جعفر علاوي، وزير الصحة والبيئة السابق، اليوم الأربعاء (05 أيار 2021)، بمفاتحة علاوي لتوليه منصب وزارة الصحة، بعد استقالة الوزير حسن التميمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جعفر علاوي وزير الصحة السابق، تمت مفاتحته من أجل شغل منصب وزير الصحة من جديد".

وأضاف، أن "الدكتور علاوي مستعد لأداء أي واجب وطني، خاصة في هذه المرحلة التي يستشري فيها وباء فايروس كورونا".

ويوم أمس، قدم وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليوافق عليها الأخير، بعد عرض توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بمستشفى ابن الخطيب، التي أوصت بإنهاء سحب اليد الصادر بحق وزير الصحة.

وكان جعفر علاوي قد تولى وزارة الصحة في حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بعد تقديم الوزير الذي كان يسبقه، علاء العلوان استقالته إلى عبد المهدي، عندما تحدث عن وجود ما أسماه بـ "الضغوط" مُورست عليه.

وتسبب حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، باستشهاد 82 شخصاً كانوا في المستشفى الذي كان مخصصاً لمرضى فايروس كورونا، وإصابة 110 آخرين.

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