المفوضية تنشر الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة للمناطق في عموم المحافظات

2021/05/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الدوائر الانتخابية في كل محافظات العراق.

وجاء توضيح المفوضية في ملف كامل، يتضمن الدوائر الانتخابية في كل محافظة ومراكز الاقتراع وعدد النواب لكل منطقة مقسمة إلى دوائر.

للاطلاع على الدوائر اضغط هنــــــــــــــــــــا

يتبع .



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