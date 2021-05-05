لملاحقة خلايا داعش.. انطلاق عملية امنية في تلعفر

2021/05/05 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا داعش في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى".واضافت ان "العملية شملت تفتيش قرى طوله باش، وسبيعيه، وساير، ومير قاسم التابعات للقضاء".

يذكر ان القوات الامنية في العراق تقوم بعمليات بين الحين والآخر لملاحقة بقايا داعش في المناطق النائية والصحراوية حيث يتم ضبط مضافات ومخابئ تحتوي اسلحة واعتدة ومواد دعم لوجستي.

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