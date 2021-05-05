النفط تؤكد تعرض حقل نفطي في كركوك إلى اعتداء إرهابي

2021/05/05 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك الى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك الى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم، اسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الامنية وشرطة الطاقة".

وأضافت، "تمكنت فرق السلامة والاطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من اطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".

وأردفت، "وفي الوقت الذي تدين فيه وزارة النفط جميع العمليات الارهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، فإنها تؤكد بأن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل اقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على ادامة وزيادة الانتاج خدمة للصالح العام".

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