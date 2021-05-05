2021/05/05 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالكشف عن الجهات التي تقف وراء قصف السفارات والقواعد العسكرية في العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات جريئة تجاه تلك الهجمات والكشف عن الجهات التي تقوم بإطلاق الصواريخ بين الحين والأخر وإلا فأن العراق سيذهب الى فوضى عارمة مضيفا أن الغاية من تلك الهجمات المستمرة هو الإبقاء على القوات الأجنبية وليس إخراجها فيما لفت الى إمكانية حدوث تدخل عسكري من قبل قوات التحالف في حال عدم قدرة العراق على حماية تلك القواعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن الجهات التي تقوم بإطلاق الصواريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن الجهات التي تقوم بإطلاق الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).