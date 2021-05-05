2021/05/05 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النفط: الاعتداء أسفر عن تفجير بئرين واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة

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