2021/05/05 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الموقع الرسمي لبطريركية بابل للكلدان، أن محكمة جنايات الكرخ ترفض الشكوى وتغلق الدعوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية.

وذكر الموقع في بيان أن “قراراً صدر من محكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية بتاريخ 5 آيار 2021 حول الشكوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية”.

وأضاف “لدى التدقيق والمداولة فقد وجدت المحكمة أن القرار المطعون به تمييزاً من قبل محامي المشكو منه، وما إدعاه المشتكي غير صحيح ومخالف للقانون.



لذا قررت المحكمة رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً استناداً لأحكام المادة 130 /أ الاصولية وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 265 / الاصولية وأفهم في 5 آيار 2021”.

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