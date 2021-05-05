وزارة النفط: تفجير بئرين نفطيين في كركوك

2021/05/05 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة النفط، الأربعاء، تفجير بئري نفط في حقل باي حسن، في محافظة كركوك باعتداء وصفته بـ”الارهابي”، مشيرة إلى إطفاء أحد البئرين من قبل فرق الإطفاء.

وقالت الوزارة في بيان إن “حقل باي حسن في محافظة كركوك، تعرض الى اعتداءات ’’ارهابية’’ فجر هذا اليوم، اسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 ومقتل وجرح عدد من القوات الامنية وشرطة الطاقة”.

واضافت الوزارة في بيانها أن “فرق السلامة والاطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة، تمكنت من اطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي”، مؤكدة إن “الفرق تعمل الآن للسيطرة على حريق البئر 183”.

وأدانت الوزارة “جميع العمليات الارهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية”، مؤكدة أن “هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل اقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على ادامة وزيادة الانتاج خدمة للصالح العام”.

وكان مصدر أمني في محافظة كركوك، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بأن عناصر داعش شنوا هجوماً على احد نقاط حماية الآبار النفطية وجرى اشتباك مسلح راح ضحيته شرطي وإصابة آخر في حقل باي حسن شمال غربي المحافظة.

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