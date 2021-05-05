هجوم ارهابي يستهدف حقل باي حسن في كركوك

2021/05/05 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجاميع داعش الارهابية ليلة امس الثلاثاء، بالهجوم على احد الآبار النفطية التابعة لحقل باي حسن في محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على احد الآبار النفطية في حقل باي حسن شرقي قضاء دوبز التابع لمحافظة كركوك.

واضاف: ان الهجوم الارهابي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من افراد شرطة حماية الآبار النفطية.

من جانبها، اكدت وزارة النفط وقوع اعتداء ارهابي على حقل باي حسن النفطي، مشيرة الى ان الاعتداء الارهابي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من شرطة حماية النفط.

PUKmedia خاص

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