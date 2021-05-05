العراق يطلب دعما امميا لاجراء الانتخابات

2021/05/05 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية ارسال رسالة لمجلس الامن الدولي لتقديم الدعم للعراق في اجراء الانتخابات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية صوفي ويلمز بحثا في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وبروكسل.

وحسب البيان جرى مناقشة قرار الحكومة الاتحادية العراقية إجراء إنتخابات مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل، وكشف وزير الخارجية عن أن العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

PUKmedia / متابعة

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