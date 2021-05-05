القضاء يرفض الشكوى وغلق الدعوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية

2021/05/05 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن غلق الدعوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية لويس روفائيل الأول ساكو.وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “محكمة جنايات […]

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