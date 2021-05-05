شم النسيم … عيد ثقافة الحياة - فاطمة ناعوت

2021/05/05 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت شكرًا للمهندس "مصطفى مدبولي"، دولة رئيس الوزراء، على الاستجابة للمطلب الشعبي بالإبقاء على إجازة عيد "شم النسيم" يوم الاثنين، بدلا من ترحيلها إلى يوم الخميس، وفق القرار السيادي المحترم بترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع، للحفاظ على وتيرة عجلة الانتاج والتنمية.



فهذا العيد "المصري" له خصوصية وفرادة منذ ابتكره الجد المصري القديم قبل خمسة آلاف عام، وحتى ارتبط بيوم "الاثنين" منذ ألفي عام، لأسباب تخصُّ تم ......





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