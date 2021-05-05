أستهداف بئري نفط قرب كركوك

2021/05/05 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرت مصادر أمنية ونفطية أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق يوم الأربعاء، لكن الإنتاج لم يتأثر.وقالت المصادر إن قنبلتين تسببتا في نشوب حريق محدود قرب بئري النفط في حقل باي حسن وسرعان ما تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو يعرقل الإنتاج.وذكرت وزارة …

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