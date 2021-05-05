تركيا تعلن قتل 68 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2021/05/05 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء (5 أيار 2021)، ارتفاع حصيلة قتلى حزب العمال الكردستاني إلى 68 عنصراً خلال عمليتي "مخلب الصاعقة" و"البرق" شمالي العراق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن "العمليات العسكرية التي نفذت شمال العراق إطار عمليتي مخلب الصاعقة والبرق، أسفرت عن مقتل 68 شخصاً من حزب العمال الكردستاني".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ارتفاع أعداد قتلى عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق إلى 53 عنصراً، بعد مقتل 7 آخرين، في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وقال أكار، خلال تفقده مقر قيادة العمليات الجوية لمخلب "البرق" و"الصاعقة" (الجارية شمالي العراق)، في ولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد، إن "القوات التركية تمكنت من قتل 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني داخل مغارة شمالي العراق، بينهم قيادي".

وأضاف أن "القوات المسلحة التركية تواصل الدفاع عن حقوق شعبها داخل البلاد وخارج حدودها".

وأشار إلى أن الجيش التركي يكافح ضد العديد من التنظيمات الإرهابية في مقدمتها "غولن" و"ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، حسب تعبيره.

وأكد وزير الدفاع التركي، "مقتل 7 جنود أتراك منذ انطلاق العمليتين شمالي العراق".

وفي نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، بشكل متزامن ضد عناصر الحزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

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