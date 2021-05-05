التطبيعية تعلن أسماء حكام اللقاء المؤجل بين الشرطة ونفط ميسان في الممتاز اليوم

2021/05/05 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لحنة الحكام في الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة اليوم الاربعاء ( 5 آيار 2021)، عن طاقم تحكيم اللقاء المؤجل بين فريق الشرطة ونفط ميسان من الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز بسبب مشاركة الشرطة بدوري ابطال آسيا في السعودية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" اللقاء سيقام عند الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي".

وأضافت،إن" طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم ساحة، وحيدر حميد مساعد أول واحمد جلال مساعد ثاني، ومصطفى فاضل حكم رابع، فيما سيكون سلام جمعة حكم إضافي أول واحمد كاظم إضافي ثاني، وخليل إبراهيم قيماً للحكام".

وكان فريق الشرطة قد عاد السبت الماضي من السعودية بعد المشاركة بتصفيات فرق المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا والتي تأهل عنها إستقلال طهران الى الدور 16 من المنافسة، فيما ودع الدحيل القطري والأهلي السعودي والشرطة العراقي التصفيات.

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