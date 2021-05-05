إيران تقرر إلغاء مسيرات يوم القدس لهذا العام

2021/05/05 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، اليوم الاربعاء، عدم إقامة مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في البلاد بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيسي في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية، تابعته (بغداد اليوم): "بعد دراسة الموضوع في اللجان المتخصصة أعلن المسؤولون المعنيون أن مسيرات يوم القدس لن تقام بسبب انتشار كورونا".

وأضاف، أنه "بسبب تفشي وباء كورونا والحالة الحمراء (الشديدة الخطورة) في بعض المدن، لن تقام مسيرات يوم القدس هذا العام، وسيوجه قائد للثورة كلمة للشعب عبر الهواء مباشرة في هذا اليوم (الجمعة 7 أيار)، وستُبث عبر قنوات التلفزيون".

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