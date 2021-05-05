القبض على متهمين بالارهاب والمخدرات في بغداد

2021/05/05 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين بالارهاب والمخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش في المناطق (هور رجب ، حي الاعلام ، والمشاهدة ) ضمن قاطع المسؤولية حيث تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين، اثنان منهم وفق المادة 4 ارهاب والثالث وفق المادة (28 ق ع ) مخدرات".

وكانت نتائج عمليات المفارز المشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، قد اسفرت عن ضبط 10 مسدسات وبندقية Ak و 14 مادة مخدرة و 63 حبة وجهاز اتصال و109 اطلاقات و 34 عجلة مخالفة.

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