شرطة ميسان: تفكيك عصابة لترويج المخدرات تتكون من 7 متهمين بينهم 3 نساء

2021/05/05 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، عن تفكيك عصابة لبيع وترويج المخدرات نحو نصف افرادها من النساء.

وقالت المديرية في بيان ان مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين ببيع وترويج المواد المخدرة، بينهم ثلاث نساء، وضبطت بحوزتهم أدوات تعاطي وكميات وأنواع مختلفة من المواد المخدرة.

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