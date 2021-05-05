شهداء وجرحى وتفجير بئرين نفطيتين خلال اعتداء إرهابي على حقل باي حسن النفطي في كركوك

2021/05/05 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة النفط إن اعتداءً إرهابيا طال حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك

وأشارت الوزارة الى ان الاعتداء أسفر عن تفجير البئرين مئة وثلاث وثمانين ومئة وسبع وسبعين واستشهاد وجرح عدد من القوات الامنية وشرطة الطاقة في قضاء الدبس بكركوك.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من سقوط سبعةِ شهداءَ من قوات البيشمركة خلال هجوم مسلح لعناصر داعش في كركوك.

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