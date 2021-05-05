محكمة تحقيق المثنى تتخذ الاجراءات القانونية في حادثة هروب سجناء

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أتخذت محكمة تحقيق المثنى الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال بالمحافظة.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة تحقيق المثنى أصدرت اوامر قبض وتحري بحق المقصرين في حادثة هروب مجموعة من الموقوفين والمحكومين من قسم المخدرات في مركز شرطة الهلال وفقا لاحكام المادة 271 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه تم اعتقال تسعة عشر موقوفا ومحكوما من مجموع الهاربين”.

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