تصديق اعترافات متهمين اثنين ضبطت بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة في العمارة

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق العمارة المختصة بقضايا المخدرات في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية أقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم ثمانية كيلوات من المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”المتهمين تم القبض عليهما في سيطرة قلعة صالح بمحافظة ميسان بعد ورود معلومات امنية بشأنهما وهما يقومان بنقل مخدرات من محافظة البصرة الى بغداد، لافتا إلى أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم ثمانية كيلو غرام من المواد المخدرة”.

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