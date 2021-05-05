إجرام بغداد :القبض على عصابة تتاجر بالبشر مقابل مبالغ مالية في بغداد

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالبشر مقابل مبالغ مالية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ […]

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