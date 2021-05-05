الصحة العالمية تكشف إحصائية ’صادمة’: كورونا يحصد أرواح 100 ألف شخص حول العالم في أسبوع

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الأربعاء، أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا

بسبب فيروس كورونا، خلال الأسبوع

الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع

السابق.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في

النشرة الوبائية

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