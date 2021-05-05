متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق العشرات من موظفي الأجراء والعقود

في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء،

الدوائر الحكومية الرئيسة في المحافظة.

وبحسب مصادر اعلامية مطلعة فأن "

العشرات من العاملين بصفة أجور وعقود

يومية في وزارة الكهرب

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