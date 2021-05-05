السعودية تمنح رخصة لمصرف عراقي لفتح فرع له في المملكة

2021/05/05 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن في السعودية ، الموافقة على منح

رخصة لاحد المصارف العراقية بفتح فرع له

في المملكة ..

وافادت وكالة الانباء السعودية ،، ان

مجلس الوزراء السعودي وافق على منح رخصة

لمصرف عراقي لفتح فرع له في المملكة،،

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